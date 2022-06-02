Про це повідомляє британська газета Daily Banner із посиланням на амбасадорку США Бріджит Брінк.

Відомо, що уряд США підписав акт про надання пакета збройної допомоги Україні в розмірі 700 млн доларів. Зокрема, до пакета увійшли артилерійські установки HIMARS. Очікується, що вони дозволять українським військовим досягти більшої точності в ураженні ворожих цілей та збільшити дальність завдання ударів.

Брінк наголосила, що рішення про дальність застосування установок прийматимуть безпосередньо українські військові.

Також амбасадорка зазначила, що США й далі надаватиме Києву військову допомогу за рахунок коштів, передбачених законом щодо допомоги Україні на 40 млрд доларів.

Тип та кількість озброєння будуть регулюватися залежно від ситуації на фронті та нагальних потреб ЗСУ.