Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявив, що "НЕК "Укренерго" не виконала покладене на неї законом зобов’язання, внаслідок чого Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини.

Про це інформує пресслужба НКРЕКП.

За словами голови НКРЕКП сьогодні, 4 травня, на засіданні Регулятор повинен був погодити проєкт договору щодо проведення аукціонів між Україною та Словаччиною задля якнайскорішого відновлення експорту української електроенергії. Але на даний час “НЕК “Укренерго” не надала НКРЕКП договір погоджений зі словацькою стороною.

Костянтин Ущаповський наголосив, що зі свого боку НКРЕКП здійснила всі необхідні кроки для відновлення експорту електроенергії.

Відтак, тиждень тому на зустрічі з представником Єврокомісії та керівництвом Секретаріату Енергетичного Співтовариства, на якій були присутні ОСП двох країн, була досягнута домовленість про подальші дії для врегулювання питання експорту, а саме підготовки спільного документа, який сьогодні повинні були затверидити.

Голова НКРЕКП зазначив, що всі домовленості були зафіксовані протокольно. Водночас всупереч цьому “НЕК “Укренерго” не виконала покладене на неї законом зобов’язання, внаслідок чого Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини.

Нагадаємо, що з 21 квітня Україна зупинила експорт електроенергії до Словаччини, який розпочала 17 квітня.