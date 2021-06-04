Про це повідомляють #Букви.

Відповідну постанову 1 червня цього року ухвалила Верховна Рада України.

Вказаним документом було встановлено День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Він відзначатиметься щороку 4 червня.

Цю дату було обрано, враховуючи рішення Генеральної асамблеї ООН, яка в 1982 році заснувала Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії і постановила відзначати його 4 червня кожного року.

Як повідомив напередодні постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, внаслідок російської агресії на сході України загинули 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, а сотні отримали поранення.

“Я б хотів звернути вашу увагу на той факт, що з початку російської агресії у 2014 році понад 240 українських дітей втратили життя, ще 56 дітей зникли безвісти, а сотні отримали поранення”, – наголосив він.

Цимбалюк зазначив, що і зараз цивільна інфраструктура на підконтрольній уряду України території вздовж лінії зіткнення залишається вразливою до збройних атак Росії. Наприклад, минулого тижня СММ ОБСЄ підтвердила пошкодження житлових районів у Мар’їнці, Гранітному та Північному внаслідок обстрілів з підконтрольної окупантам території.

Варто зазначити, що підтримана Верховною Радою постанова набула чинності із дня її ухвалення.

Відтак, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала телеканали поширювати сьогодні тематичні теле- і радіопередачі, присвячені вшануванню пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.