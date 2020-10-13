Про це повідомляється на урядовому порталі.
Згідно з постановою № 933, громадяни інших країн, з якими в України діє угода про безвізовий в’їзд, можуть подати документи на оформлення посвідки на проживання без виїзду з країни у зв’язку зі зміною мети в’їзду.
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“Особливо актуальним це питання є для громадян Республіки Білорусь, фахівців в області ІТ-технологій, які щойно працевлаштувались в Україні, та членів їх сімей”, – сказано в повідомленні.
Іноземці повинні подати необхідні документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання без виїзду за межі України не пізніше 15 робочих днів до закінчення дозволеного терміну перебування.
Важливо, що це спрощення не стосується громадян Російської Федерації.
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