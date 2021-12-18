Міністерство інфраструктури України та Міністерство оборони Королівства Данії офіційно підписали меморандум з питань співробітництва в розвитку та посиленні морського потенціалу України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facbook.

Документом передбачається розроблення проєкту будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% обсягу замовлень будуть виконані українськими підприємствами.

Зі свого боку, глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що Україна має великий потенціал для розвитку суднобудування: “це і доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, і найголовніше – наявні суднобудівні потужності”.

Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника, у них буде багатоцільове призначення. Перше судно MPV80 має бути готове до 2024 року.

Цей проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF).

Нагадаємо, у Балтійському морі зіштовхнулися два судна, які йшли під прапорами Данії та Великобританії. Інцидент стався між містом Істад на півдні Швеції та данським островом Борнхольм.