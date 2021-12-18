Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facbook.
Документом передбачається розроблення проєкту будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% обсягу замовлень будуть виконані українськими підприємствами.
Зі свого боку, глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що Україна має великий потенціал для розвитку суднобудування: “це і доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, і найголовніше – наявні суднобудівні потужності”.
Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника, у них буде багатоцільове призначення. Перше судно MPV80 має бути готове до 2024 року.
Цей проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF).
- Нагадаємо, у Балтійському морі зіштовхнулися два судна, які йшли під прапорами Данії та Великобританії. Інцидент стався між містом Істад на півдні Швеції та данським островом Борнхольм.
- З 25 жовтня уряд Данії скасував дію національної кольорової моделі, що групувала країни за рівнем захворюваності на коронавірус. Відтак, змінилися правила в’їзду до країни.