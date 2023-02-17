Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Центр, який відвідав єврокомісар побудований уже під час повномасштабного вторгнення і знаходиться за 15 км від Білорусі. Єврокомісару показали роботу сучасної системи трирівневого відеонагляду за лісовими масивами та продемонстрували проміжні результати і плани реформування лісового господарства.

“4 млрд дерев у ЄС. Домовилися із паном Сінкявічусом об’єднати ініціативи зі збереження та примноження лісів. Це вкотре доводить, що Україна – частина ЄС. Українська ініціатива з відтворення лісів повністю відповідає новій лісовій стратегії ЄС до 2030 року, в межах якої передбачено висадити до 2030 року 3 млрд дерев, а також стратегічному плану ООН щодо лісів на 2017-2030 роки, однією з цілей якого є збільшення площі лісів на 3%”,– зазначив Руслан Стрілець.

За словами Віргініюса Сінкявічуса, лісогосподарські практики України під час активних бойових дій є показовими для Європи, оскільки Україна продовжує закладати ліси на деокупованих територіях там, де їх ущент спалили, а також виконувати довоєнну програму з заліснення.

Окрім цього, єврокомісар висловив впевненість, що збройна агресія Росії не може бути перепоною для того, щоб будувати мости між Україною та ЄС, а навпаки – вона мотивує об’єднуватися ще більше.