Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Центр, який відвідав єврокомісар побудований уже під час повномасштабного вторгнення і знаходиться за 15 км від Білорусі. Єврокомісару показали роботу сучасної системи трирівневого відеонагляду за лісовими масивами та продемонстрували проміжні результати і плани реформування лісового господарства.
“4 млрд дерев у ЄС. Домовилися із паном Сінкявічусом об’єднати ініціативи зі збереження та примноження лісів. Це вкотре доводить, що Україна – частина ЄС. Українська ініціатива з відтворення лісів повністю відповідає новій лісовій стратегії ЄС до 2030 року, в межах якої передбачено висадити до 2030 року 3 млрд дерев, а також стратегічному плану ООН щодо лісів на 2017-2030 роки, однією з цілей якого є збільшення площі лісів на 3%”,– зазначив Руслан Стрілець.
За словами Віргініюса Сінкявічуса, лісогосподарські практики України під час активних бойових дій є показовими для Європи, оскільки Україна продовжує закладати ліси на деокупованих територіях там, де їх ущент спалили, а також виконувати довоєнну програму з заліснення.
Окрім цього, єврокомісар висловив впевненість, що збройна агресія Росії не може бути перепоною для того, щоб будувати мости між Україною та ЄС, а навпаки – вона мотивує об’єднуватися ще більше.
- Обсяг відходів руйнації в Україні через повномасштабну війну РФ можна порівняти з кількістю твердих побутових відходів, що в середньому утворюються в країні за рік.
- Через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу, сягає 204 млрд гривень.
- Зруйноване довкілля і виснаженні агресором природні ресурси – такими лишаються деокуповані території після їх звільнення. За час повномасштабної агресії РФ проти України уже постраждали 3 мільйони гектарів лісів, 20% природоохоронних територій потерпають від війни.