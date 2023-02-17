Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець разом з єврокомісаром з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюсом Сінкявічусом із робочим візитом побували у селекційно-насіннєвому центрі на Житомирщині, під час якого сторони домовилися об’єднати ініціативи зі збереження та примноження лісів.

Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Центр, який відвідав єврокомісар побудований уже під час повномасштабного вторгнення і знаходиться за 15 км від Білорусі. Єврокомісару показали роботу сучасної системи трирівневого відеонагляду за лісовими масивами та продемонстрували проміжні результати і плани реформування лісового господарства.

“4 млрд дерев у ЄС. Домовилися із паном Сінкявічусом об’єднати ініціативи зі збереження та примноження лісів. Це вкотре доводить, що Україна – частина ЄС. Українська ініціатива з відтворення лісів повністю відповідає новій лісовій стратегії ЄС до 2030 року, в межах якої передбачено висадити до 2030 року 3 млрд дерев, а також стратегічному плану ООН щодо лісів на 2017-2030 роки, однією з цілей якого є збільшення площі лісів на 3%”,– зазначив Руслан Стрілець.

За словами Віргініюса Сінкявічуса, лісогосподарські практики України під час активних бойових дій є показовими для Європи, оскільки Україна продовжує закладати ліси на деокупованих територіях там, де їх ущент спалили, а також виконувати довоєнну програму з заліснення.

Окрім цього, єврокомісар висловив впевненість, що збройна агресія Росії не може бути перепоною для того, щоб будувати мости між Україною та ЄС, а навпаки – вона мотивує об’єднуватися ще більше.