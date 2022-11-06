Від повномасштабного вторгнення РФ потерпає 20% природоохоронних територій – WWF

Зруйноване довкілля і виснаженні агресором природні ресурси – такими лишаються деокуповані території після їх звільнення. За час повномасштабної агресії РФ проти України уже постраждали 3 мільйони гектарів лісів, 20% природоохоронних територій потерпають від війни.

Про це зазначили у Всесвітньому фонді природи WWF-Україна.

6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, коли світова спільнота гуртується, щоб протистояти експлуатації природних територій, цінних ресурсів, біорізноманіття. Адже шкода, завдана довкіллю однієї країни внаслідок збройних конфліктів впливає на добробут світового суспільства загалом і цей вплив може тривати поколіннями.

У WWF підбили підсумок повномасштабної війни РФ проти України:

20% природоохоронних територій потерпають від війни.

У зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової мережі. Ці території є значною частиною природоохоронної мережі Європи, яка охороняється у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

Під загрозою знищення перебуває 16 Рамсарських об’єктів площею майже 600 000 га. Вони мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення завдяки їх унікальному біорізноманіттю.

Водно-болотне угіддя “Архіпелаг Великі і Малі Кучугури” площею 7 740 га нині деокуповане, втім, через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення.

Окупованими залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків.

3 млн га лісів уражені війною.

Ці цифри можуть зростати, йдеться у повідомленні, адже на частині територій досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування.

“І сьогодні задача кожного українця – дбайливо ставитися до тих територій, яких не торкнулася війна”, – зауважили у WWF.

Довідка. Всесвітній фонд природи (WWF) — міжнародна неурядова організація, що займається збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища. Офіційна назва організації була змінена з World Wildlife Fund на World Wide Fund for Nature, проте попередня назва залишається офіційною в багатьох країнах.