Президент України та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав у середу, 8 березня, продовжити угоду, яка дозволила б Україні експортувати зерно через порти Чорного моря під час вторгнення Росії.

Про це сповіщає Reuters.

Володимир Зеленський після переговорів із Антоніу Гутеррішем у Києві заявив, що Чорноморська зернова ініціатива “критично необхідна” для світу . Глава ООН, своєю чергою, підкреслив її важливість для глобальної продовольчої безпеки.

Зазначено, що 120-денна угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, буде продовжена 18 березня, якщо жодна сторона не заперечуватиме. Проте вимоги Росії ще не виконано, повідомило турецьке дипломатичне джерело, додавши, що Анкара “дуже наполегливо працює”, щоб забезпечити продовження угоди.

Як повідомляється, головна представниця ООН з питань торгівлі Ребека Грінспан, яка подорожувала з Гутеррішем до української столиці, наступного тижня зустрінеться з високопоставленими російськими посадовцями в Женеві, щоб обговорити продовження угоди.

“Я хочу підкреслити критичну важливість реалізації Чорноморської зернової ініціативи 18 березня та роботи над створенням умов для максимально можливого використання експортної інфраструктури через Чорне море відповідно до цілей ініціативи”, – сказав Гутерреш.

Також додається, що Росія, яка зняла блокаду трьох українських чорноморських портів згідно з угодою, дала зрозуміти, що перешкоди для її власного сільськогосподарського експорту необхідно усунути, перш ніж вона дозволить продовжити дію угоди. Щоб переконати Росію дозволити Україні відновити експорт чорноморського зерна, минулого року було укладено трирічну угоду, згідно з якою ООН погодилася сприяти експорту російського продовольства та добрив.

Хоча російський експорт продовольства та добрив не підпадає під санкції, Москва каже, що обмеження її платежів, логістики та страхування є “бар’єром” для таких поставок.

Наголошено, що Україна та Росія є основними світовими постачальниками зерна та добрив. Перед війною Україна була четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за величиною продавцем пшениці, основним постачальником для бідних країн Африки та Близького Сходу.

Крім того, Зеленський повідомив, що вони з Гутеррішем, який відвідує Київ втретє після вторгнення, також обговорили безпеки Запорізької АЕС, яку окупували російські війська.