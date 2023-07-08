Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
Документ передбачає співпрацю у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями двох держав, а також підтримку впровадження наявних і започаткування нових проєктів у цих сферах.
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, одним з ключових напрямків співпраці є розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БпЛА.
Також меморандумом передбачені напрямки співпраці у дослідженні й розробці в галузі автономних систем, космосу та в інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн.
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