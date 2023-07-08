Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України й міністерство промисловості та технологій Турецької Республіки підписали меморандум про співпрацю у стратегічних галузях промисловості та технологій.

Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Документ передбачає співпрацю у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями двох держав, а також підтримку впровадження наявних і започаткування нових проєктів у цих сферах.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, одним з ключових напрямків співпраці є розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БпЛА.

Також меморандумом передбачені напрямки співпраці у дослідженні й розробці в галузі автономних систем, космосу та в інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн.