Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що міноборони РФ розпочало інформаційну кампанію, представляючи контрнаступ ЗСУ на Херсонщині провальним. Однак експерти закликали не вірити російським пропагандистам.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти наголосили, що кілька відомих військових блогерів — навіть блогерів, які критикували Кремль — просувають повідомлення про начебто провальний контрнаступ Збройних сил України.

Інші мілблогери додатково поширюють наратив про те, що ЗСУ почали контрнаступ з “вказівки західних керівників”.

Кремлівські ЗМІ також посилили пропаганду про нібито конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Зокрема ЗМІ РФ поширюють повідомлення про те, що наказ про контрнаступ віддав Зеленський “з невідповідних політичних причин”, тоді як Залужний начебто був проти контрнаступу через “неготовність ЗСУ”.

Своєю чергою в ISW наголосили, що контрнаступ не здійснюється та не провалюється за день чи тиждень.

“Українські офіційні особи давно визнали, що вони не мають достатньої маси механізованих сил, які були б необхідні для проведення бліцкригового удару з метою знищити російську оборону в Херсонській області чи де завгодно. Натомість вони місяцями встановлювали умови, атакуючи та порушуючи російські наземні лінії зв’язку, російське командування та контроль, а також російські системи матеріально-технічного забезпечення по всій південно-західній частині окупованої України”, – наголосили експерти.

У звіті додали, що час початку контрнаступу узгоджується з деградацією російських можливостей на заході Херсонщини, яка збалансована з необхідністю якомога швидше почати звільнення окупованих українських земель і населення.

“Немає підстав підозрювати, що на час суттєво вплинули невідповідні міркування чи напруженість. Контрнаступальні операції, які зараз тривають, дуже ймовірно, розгорнуться протягом наступних тижнів і, можливо, місяців, оскільки українські війська скористаються умовами, які вони встановили, щоб перемогти окремі сектори лінії, які вони визначили як вразливі, працюючи над тим, щоб відвоювати свої міста та селища, не руйнуючи їх процес”, – зауважили аналітики.

Також аналітики додали, що війська, яким доводиться проводити наступальні операції без кількісної переваги, необхідної для успіху в таких операціях, часто покладаються на неправильні орієнтири та хитрощі, щоб відвернути противника від секторів лінії, на яких буде зосереджено зусилля прориву та експлуатації.

Такі маневри повинні відповідати двом аспектам:

– Бути максимально правдоподібними

– Витратити час на досягнення потрібного ефекту

“Якщо мета маневру полягає в тому, щоб відвести сили захисника від передбачуваних секторів прориву, атакуючий повинен дочекатися, поки захисник фактично перемістить сили. Таким чином, ймовірно, буде затримка між початковими операціями маневрів і початком вирішальних операцій. Ситуація під час цієї затримки цілком може виглядати так, ніби атака не вдалася.

Ситуація, в якій опинилася Україна, вимагає хитрої та тонкої контрнаступальної операції зі значним неправильним напрямком та обережним і контрольованим просуванням. Таким чином, у ці дуже ранні дні набагато більш імовірно, що успішний контрнаступ буде здаватися зупиненим або невдалим протягом деякого часу, перш ніж його успіх стане очевидним.”, – резюмували аналітики.