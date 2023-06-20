Україна веде переговори щодо виробництва зброї, включно з безпілотниками, і може підписати контракти найближчими місяцями.

Джерело: Reuters

Сергій Боєв, заступник міністра стратегічної промисловості України, сказав, що Київ веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи про те, щоб самим виробляти зброю в Україні.

“Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І впевнені, що підпишемо контракти протягом наступних кількох місяців”, – сказав Боєв.

У травні президент України Володимир Зеленський заявив, що країна співпрацює з британською оборонною компанією BAE Systems (BAES.L) над створенням української бази для виробництва та ремонту зброї. Угода ще не підписана.

Німецька компанія Rheinmetall (RHMG.DE) минулого місяця заявила, що створила спільне підприємство з українським державним конгломератом “Укроборонпром” для будівництва та ремонту танків в Україні. Очікується, що будівництво почнеться в середині липня.

“Це потрібно Україні, тому що транспортні засоби отримують пошкодження, їх потрібно ремонтувати, вони потрапляють під обстріли”, — сказав генеральний директор Армін Паппергер.

“Ми прагнемо допомогти Україні, щоб вони могли самостійно проводити техобслуговування своїх автомобілів і виготовляти запчастини”.

Але колишній президент Росії Дмитро Медведєв, близький соратник нинішнього президента Володимира Путіна, заявив, що Росія помститься, завдавши удару по будь-якому об’єкту Rheinmetall, створеному в Україні.

“Це рішення слід зустріти залпами “Калібру” та інших російських піротехнічних засобів”, — сказав він.