Представник міністра оборони у парламенті Великої Британії Джеймс Хіпі попередив, що через війну Росії в Україні в усьому світі фіксується скорочення запасів зброї, що є початком нової епохи для відродження збройових компаній.

Джерело: Sky News

Під час виступу посадовця в парламенті депутати запитали у Хіпі, “чи абсолютно він упевнений”, що у Великої Британії достатньо коштів для забезпечення України зброєю.

“У однієї тільки Великої Британії – ні. Я не думаю, що це когось здивує, але впевнений, що колективно у всієї спільноти союзників – є”, – відповів він.

Водночас він додав, що після 18 місяців “подорожей світом” і закупівлі зброї для потреб України він і його колеги по всьому світу “зменшили свої запаси”.

“Це вдалий час, щоб зайнятися оборонною промисловістю, і британські оборонні компанії чітко реагують на цей сигнал попиту, як і очікувалося”, – сказав він.

Варто нагадати, що російські війська відчувають нестачу озброєння, тоді як Україна отримує підтримку від своїх західних союзників.

Президент Росії Володимир Путін попередив, що його військам не вистачає військової техніки, необхідної для перемоги у війні в Україні. Водночас він наголосив, що РФ нарощує виробництво зброї, щоб заповнити цю прогалину.

Виступаючи 13 червня на зустрічі провоєнних блогерів у Кремлі, Путін визнав, що “під час “спеціальної військової операції” стало зрозуміло, що багато чого не вистачає – високоточних боєприпасів, засобів зв’язку, літаків, безпілотників тощо”.

“У нас вони є, але, на жаль, у нас їх недостатньо. Окрім безпілотників, потрібна сучасна протитанкова зброя, потрібні сучасні танки”, – сказав він.

Зауважимо, що Україна отримуватиме військову підтримку від Польщі, Франції та Німеччини стільки, скільки буде необхідно, поки інші західні держави будуть працювати над питанням “гарантій безпеки” для України.