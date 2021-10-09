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Це була важлива гра як для українських футболістів, так і для представників збірної Фінляндії. Футбольний матч відбувся в Гельсінкі (Фінляндія).
Рахунок відкрили українці. Андрій Ярмоленко на четвертій хвилині забив перший м’яч у ворота фінів.
На 29 хвилині відповіли фіни.
Ще через п’ять хвилин новий м’яч забили українці (Роман Яремчук).
Футбольний матч завершився з рахунком 2:1. Це була перша гра української збірної у відбірковому циклі Чемпіонату світу.
Відтепер в України 8 очок. Це друга позиція після збірної Франції (12 очок). На третьому місці Боснія (6 очок).
Наступного разу українці гратимуть з представниками Боснії. Матч заплановано на 12 жовтня.
Чемпіонат світу відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
- До цього, у відборі на чемпіонат світу-2018 збірна України здобула перемоги 1:0 в Одесі й 2:1 в Тампере, а в нинішній кваліфікації на НСК “Олімпійський” у Києві була зафіксована нічия – 1:1. Становище в групі D до сьогоднішньої гри було таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).