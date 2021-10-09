Збірна України з футболу виборола перемогу у Фінляндії в рамках відбору на Чемпіонат світу в групі D. Українці виграли з рахунком 2:1.

Про це повідомляють #Букви.

Це була важлива гра як для українських футболістів, так і для представників збірної Фінляндії. Футбольний матч відбувся в Гельсінкі (Фінляндія).

Рахунок відкрили українці. Андрій Ярмоленко на четвертій хвилині забив перший м’яч у ворота фінів.

На 29 хвилині відповіли фіни.

Ще через п’ять хвилин новий м’яч забили українці (Роман Яремчук).

Футбольний матч завершився з рахунком 2:1. Це була перша гра української збірної у відбірковому циклі Чемпіонату світу.

Відтепер в України 8 очок. Це друга позиція після збірної Франції (12 очок). На третьому місці Боснія (6 очок).

Наступного разу українці гратимуть з представниками Боснії. Матч заплановано на 12 жовтня.

Чемпіонат світу відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.