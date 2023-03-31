З початку роботи "Зернової ініціативи" 44 судна експортували до Єгипту 1 мільйон тонн української агропродукції.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Вчора, 30 березня, з портів Великої Одеси вийшли 6 суден з українським продовольством. Серед них балкер SERENITY IBTIHAJ з 27 тисячами тонн пшениці для Єгипту.

Загалом з початку роботи “Зернової ініціативи” до цієї африканської країни експортували 1 мільйон тонн української агропродукції.

Зазначимо, що Єгипет — найбільш густонаселена країна серед арабських держав та третя за чисельністю населення в Африці. Оскільки Єгипет переживає фінансову кризу, то країна залежить від системних постачань зерна та стабільної ціни.

У відомстві зауважили, що ці потреби країни здатна забезпечити планомірно працююча “Зернова ініціатива”. На останньому тендері Єгипет придбав ще одну нову партію української пшениці обсягом 120 тисяч тонн. Вона буде відправлена наступного місяця.

Отже, Україна продовжує бути гарантом продовольчої безпеки для всього світу. У відомстві підкреслили, що міжнародна спільнота могла б отримувати більше української агропродукції, якби росіяни цілеспрямовано не сповільнювали інспекції суден в Босфорі.

За даними Мінінфраструктури, станом на вечір 30 березня, 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини.

З 1 серпня з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.