Сьогодні, 13 січня, у межах "зернової ініціативи" з українських портів відправили перший у 2023 році мільйон тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зокрема з портів Великої Одеси вийшли 11 суден із 313,5 тис. тонн агропродукції.

Відразу три балкери прямують до країн Африки. Балкер LADY LITEL з 31 тис. тонн пшениці – для Лівії, балкер EAST WIND 1 з 25 тисячами тонн – для Тунісу, а також балкер LADY HATICE з 11 тисячами тонн продовольства – для Марокко.

Порт “Чорноморськ” пришвартував балкер ANTHEIA, який зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставлення української пшениці до Афганістану. У відомстві зазначили, що зараз в портах Великої Одеси під обробкою 17 суден. На них завантажують 519 тисяч тонн української агропродукції.

“Зерновим коридором” рухаються 5 суден під завантаження. У Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 судна. У Мінінфраструктури підкреслили, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 644 судна, які експортували 17,3 мільйона тонн продовольства.

Зазначимо, що 12 січня, під час відвідин бази Всесвітньої продовольчої програми ООН міністерка закордонних справ ФРН Анналено Бербок наголосила, що російська агресія проти України посилила продовольчу кризу у всьому світі. Вона звинуватила лідера РФ Путіна у використанні продовольства як зброї.

Німеччина та Франція спільно пообіцяли Ефіопії подальшу допомогу у боротьбі з продовольчою кризою, що посилилася на тлі російської збройної агресії проти України.

“Російський президент Володимир Путін використовує зерно, продовольство як зброю. Це ускладнює і без того драматичну ситуацію з продовольством у всьому світі, тому важливо, щоб ми реагували на жорстоку російську агресивну війну не лише допомогою Україні, а й значним розширенням нашої гуманітарної, продовольчої допомоги в усьому світі”, – зазначила глава німецького відомства.

В Ефіопії нині лютує сильна посуха. Ця країна залежить від постачання зерна та добрив з України та РФ. За оцінками ООН, в Ефіопії майже голодують близько 22 млн осіб. У зв’язку з цим Бербок заявила, що доступ до продовольства – це одне з прав людини. На її переконання, продовольство не може зазнавати військового нападу.

Анналена Бербок назвала примітним те, що Україна, яка зазнала нападу, сама жертвує зерно, сприяючи тому, щоб “люди в Ефіопії теж не ставали жертвами російської агресивної війни”.