Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Сповіщається, що Україна прийняла вже 50 контейнерних потягів з імпортним вантажем з Китаю. Тепер було відправлено перший потяг з вантажем у зворотному напрямку.

У вівторок, 28 вересня, контейнерний поїзд з матеріалами з деревини відправився з Києва. 

Так до Китаю попрямували 43 контейнери з пиломатеріалами, кожен розміром 12 метрів. Він має прибути до китайського міста Сіань за 18 днів.

Китай і Міністерство інфраструктури

6 липня міністерство інфраструктури повідомило, що 30 червня очільник міністерства Олександр Кубраков і міністр комерції Китаю Ван Веньтао підписали міжурядову угоду про реалізацію спільних проєктів у сфері будівництва інфраструктури. 

Згідно з угодою, країни мали заохочувати компанії та фінансові установи обох країн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об’єктів та сприяти встановленню більш тісних економічних зв’язків між двома країнами та надаватимуть необхідну допомогу і супровід в реалізації спільних проєктів.

Згодом голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко повідомив, що Україна отримала кредит від Китаю після відмови від позиції щодо уйгурів.

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Він зазначив, що коли готувалася кредитна угода з Китаєм, Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом щодо порушення Китаєм прав уйгурів. Цей документ ініціювала Канада і підтримали 30 країн розвинутої демократії. Україна спершу підтримала, а потім відкликала свій підпис.

 