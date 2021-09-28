України вперше запустила контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Сповіщається, що Україна прийняла вже 50 контейнерних потягів з імпортним вантажем з Китаю. Тепер було відправлено перший потяг з вантажем у зворотному напрямку.

У вівторок, 28 вересня, контейнерний поїзд з матеріалами з деревини відправився з Києва.

Так до Китаю попрямували 43 контейнери з пиломатеріалами, кожен розміром 12 метрів. Він має прибути до китайського міста Сіань за 18 днів.

Китай і Міністерство інфраструктури

6 липня міністерство інфраструктури повідомило, що 30 червня очільник міністерства Олександр Кубраков і міністр комерції Китаю Ван Веньтао підписали міжурядову угоду про реалізацію спільних проєктів у сфері будівництва інфраструктури.

Згідно з угодою, країни мали заохочувати компанії та фінансові установи обох країн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об’єктів та сприяти встановленню більш тісних економічних зв’язків між двома країнами та надаватимуть необхідну допомогу і супровід в реалізації спільних проєктів.

Згодом голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко повідомив, що Україна отримала кредит від Китаю після відмови від позиції щодо уйгурів.

Він зазначив, що коли готувалася кредитна угода з Китаєм, Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом щодо порушення Китаєм прав уйгурів. Цей документ ініціювала Канада і підтримали 30 країн розвинутої демократії. Україна спершу підтримала, а потім відкликала свій підпис.