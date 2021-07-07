Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом щодо порушення Китаєм прав уйгурів в той час, коли готувалася кредитна угода з Китаєм.

Про це повідомив голова правління Комітету виборців України Олександр Миколайович Черненко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, 6 липня міністерство інфраструктури повідомило, що 30 червня очільник міністерства Олександр Кубрак і міністр комерції Китаю Ван Веньтао підписали міжурядову угоду про реалізацію спільних проєктів в сфері будівництва інфраструктури.

“Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфраструктури” передбачає залучення коштів на пільгових умовах від Уряду Китайської Народної Республіки, необхідних для реалізації інфраструктурних проєктів. Серед пріоритетів співпраці – залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.

Згідно з угодою Україна та Китай:

заохочують компанії та фінансові установи обох країн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об’єктів;

сприяють встановленню більш тісних економічних зв’язків між двома країнами та надаватимуть необхідну допомогу і супровід в реалізації спільних проєктів.

У результаті спільних консультацій сторони затвердять потенційні проєкти співпраці, що підтримуватимуться коштами КНР.

Черненко звернув увагу, що про угоду повідомили тільки після витоку інформації у ЗМІ.

“Вчора стала відомою інформація, що уряди України та Китаю підписали угоду про надання Китаєм Україні мільярдного кредиту на чергове “велике будівництво”, читай – піар-кампанію Зеленського. І корупційну годівничку для його оточення. Бо “ковідний фонд” дуже швидко закатали в асфальт. Навіть половина каденції не минула. При чому, про угоду з Китаєм публічно оголосили лише через тиждень після підписання і лише після витоків інформації у ЗМІ. Володимир Зеленський так любить голосно повідомляти про свої “перемоги”, а тут – повна тиша. Мабуть соромно зізнаватися про такі перемоги”, – зазначив Черненко.

Він також нагадав, що в той час, коли готувалася кредитна угода з Китаєм, Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом щодо порушення Китаєм прав уйгурів. Цей документ ініціювала Канада і підтримали 30 країн розвинутої демократії. Україна спершу підтримала, а потім відкликала свій підпис.

“Зробила це також таємно, навіть не повідомивши своїх послів у цих країнах. Про відкликання підпису посли дізналися з новин. Сьогодні спікери влади з усіх щілини нам розказують, як прекрасно ми живемо без кредитів МВФ. І тут же влада бере мільярд у Китаю. При цьому Китай, на відміну від МВФ, не ставить умовою отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є рушійною силою співпраці Китаю з будь-якою країною. Що ви там постійно нам розказуєте про суб’єктність, Володимире Олександровичу? Судячи з останніх новин, йдеться про суб’єктність рівня Замбії”, – резюмував Черненко.