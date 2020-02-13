Україна виграла суд у Росії у справі проти заводу «Артема»

Державний концерн "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" в справі проти заводу "Артема".

Про це повідомив заступник генерального директора “Укроборонпрому” Мустафа Найєм у Facebook.

За словами Найєма, російська компанія зажадала від українського оборонного заводу “Артем” виплатити в примусовому порядку і всупереч санкціям майже 55 млн гривень за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення.

“Ми до кінця не вірили в те, що Верховний суд змінить свою практику і прийме рішення на нашу користь. До цього суди протягом двох років неодноразово ставали на бік росіян, як би дивно це не звучало на п’ятий рік війни”, – зазначив Найєм.

Йдеться про контракти, які компанії уклали в 2012-2014 роках. Російська “Авіа-ФЕД-Сервіс” заплатила аванс “Артему”. З літа 2014 року Україна ввела обмеження на поставки в Росію військової техніки.

Втім “Авіа-ФЕД-Сервіс” намагалася стягнути аванс через український суд на підставі рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті РФ.

Представники заводу в суді заявляли, що російська компанія знаходиться під українськими санкціями. Також там зазначили, що виконання замовлення для компанії держави-агресора може бути загрозою для нацбезпеки.