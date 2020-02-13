Україна виграла суд у Росії у справі проти заводу «Артема»

Про це повідомив заступник генерального директора “Укроборонпрому” Мустафа Найєм у Facebook.
За словами Найєма, російська компанія зажадала від українського оборонного заводу “Артем” виплатити в примусовому порядку і всупереч санкціям майже 55 млн гривень за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення.
“Ми до кінця не вірили в те, що Верховний суд змінить свою практику і прийме рішення на нашу користь. До цього суди протягом двох років неодноразово ставали на бік росіян, як би дивно це не звучало на п’ятий рік війни”, – зазначив Найєм.
Йдеться про контракти, які компанії уклали в 2012-2014 роках. Російська “Авіа-ФЕД-Сервіс” заплатила аванс “Артему”. З літа 2014 року Україна ввела обмеження на поставки в Росію військової техніки.
Втім “Авіа-ФЕД-Сервіс” намагалася стягнути аванс через український суд на підставі рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті РФ.
Представники заводу в суді заявляли, що російська компанія знаходиться під українськими санкціями. Також там зазначили, що виконання замовлення для компанії держави-агресора може бути загрозою для нацбезпеки.
Нагадаємо, 11 листопада колишній народний депутат (8 скликання) Мустафа Найєм був призначений заступником глави концерну “Укроборонпром”. Через 10 днів, 21 листопада, екснардеп оголосив про призначення на посаду.
5 грудня у відповідь на запит журналістів Найєм повідомив, що його щомісячний оклад становить 43 тис. гривень. Також стало відомо, що оклад гендиректора концерну “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 разів менше, ніж його заступника Мустафи Найєма.
- Напередодні стало відомо, що міністерство фінансів урізало фінансування грудневих витрат через недовиконання державного бюджету. Так Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Держказначейству припинити фінансування будь-яких програм, крім захищених статей держбюджету (зарплати, пенсії, соцвиплати).
- Через недовиконання держбюджету Міністерство фінансів заблокувало виплати Українського культурного фонду. Припинені виплати грантових коштів та зарплат.