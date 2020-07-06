Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 червня затвердила плани державних банків щодо зниження частки непрацюючих кредитів (NPL).

Про це повідомляє Національний банк України.

Затвердження планів роботи державних банків щодо зниження NPL означає виконання однієї з умов програми співпраці України з МВФ.

Також рада розглянула ризики, які можуть виникнути через визнання неконституційним закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” (за конституційним поданням Верховного суду).

Прийнято рішення про невідкладне створення робочої групи, аби розробити план дій для мінімізації можливих ризиків для фінансової стабільності у разі прийняття Конституційним судом України рішення у цій справі.