У вівторок, 24 листопада, Україна відмовила у в’їзді уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Причиною відмови у в’їзді стали зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні.

“Прийняте рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в’їзду пов’язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення”, – підкреслили в МЗС.

Про факт заборони в’їзду в Україну повідомляють безпосередньо в пункті пропуску через кордон. Законодавством України не передбачається персональне повідомлення про заборону в’їзду іноземцям.