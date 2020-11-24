Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
Причиною відмови у в’їзді стали зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні.
“Прийняте рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в’їзду пов’язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення”, – підкреслили в МЗС.
Про факт заборони в’їзду в Україну повідомляють безпосередньо в пункті пропуску через кордон. Законодавством України не передбачається персональне повідомлення про заборону в’їзду іноземцям.
- Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронних органів з вимогою дати правову оцінку дій угорських чиновників, які проводили політичну агітацію під час візитів на Закарпаття.
- Раніше співробітники Служби безпеки України припинили на Закарпатті провокацію, спрямовану на порушення територіальної цілісності України. Уточнюється, що представниками іноземних організацій був використаний громадянин України, який збирав підписи жителів Закарпатської області на підтримку петиції про скасування Тріанонського мирного договору.