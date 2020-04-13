Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми постійно працюємо із забезпеченням засобами індивідуального захисту, за кількома напрямками – закупівля за бюджетні кошти в областях, закупівля за бюджетні кошти на центральному рівні. Були проблеми із закупівлями через Медичні закупівлі України, зараз ця проблема усунена, кошти є, Арсен Жумаділов отримав завдання терміново закупити костюми біозахисту, респіратори. Сьогодні-завтра він буде звітувати щодо укладення договорів. Попередньо він повідомив, що у нього є можливість сьогодні укласти договір на закупівлю 90 тисяч костюмів біозахисту, які в кінці тижня будуть поставлятися в регіони”, – зазначив міністр.