Україна підписала угоду з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 грудня.

За словами урядовця, Україна закупить 300 тисяч курсів лікарського засобу.

“Як і анонсував раніше, Україна підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків “Паксловід” для амбулаторного лікування хворих на коронавірусну хворобу”, – заявив міністр охорони здоров’я Ляшко.

Використання цих ліків, за словами міністра охорони здоров’я, дасть змогу не допустити ускладнень, ушпиталення та смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику.

“У листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer, оголосила результати клінічних досліджень. При призначенні “Паксловіда” протягом трьох днів після появи симптомів COVID-19 відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% і на 85%, якщо лікування розпочинати протягом перших п’яти днів”, – повідомив очільник МОЗ.