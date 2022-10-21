Міністр оборони України Олексій Резніков і секретар РНБО України Олексій Данілов презентували перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS послам та аташе з питань оборони країн-донорів, що допомагають Україні у відсічі російській агресії. В межах цих зусиль Україна запровадила систему обліку і контролю логістики LOGFAS.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

У Міноборони розповіли, що завдяки інтеграції системи LOGFAS з модулем інформаційно-аналітичної системи “СОТА” щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів забезпечується повний контроль кожної одиниці зброї, що потрапляє на територію України.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що впровадження цього програмного забезпечення має два виміри.

“По-перше, це дозволить суттєво підвищити підзвітність усіх процесів, які пов’язані з експлуатацією зброї та інших ресурсів. Ми почали впровадження з обліку міжнародної допомоги, щоб забезпечити прозорість та високу ефективність її використання. По-друге, ми доводимо, що навіть під час війни сектор оборони України розвивається. Ми підвищуємо взаємосумісність з Північноатлантичним альянсом на рівні стандартів і процедур. Мій вислів про те, що Україна вже де-факто стала членом НАТО – це не перебільшення. І ми будемо наполегливо рухатись далі”, – зауважив Олексій Резніков.

Крім того, він наголосив, що впровадження LOGFAS ліквідує ґрунт для будь-якого занепокоєння, адже йдеться про стандарт обліку та планування, який діє у країнах Альянсу.

За словами секретаря РНБО України Олексій Данілова, використання цих систем Силами оборони України сприятиме максимально ефективній та прозорій співпраці між Україною та партнерами.

У Міноборони також зазначили, що вже затверджено дорожню карту масштабування LOGFAS до кінця 2022 року та на 2023 рік. У підсумку ця програма стане одним з головних інструментів цифровізації логістики у Збройних силах і забезпечить логістичне планування не тільки міжнародної допомоги, а й повного переліку наявних у ЗСУ ресурсів.

До того ж, вже підготовлено понад 300 фахівців-операторів LOGFAS для ЗСУ. До кінця листопада буде розгорнуто 350 робочих місць операторів LOGFAS, щоб охопити всі рівні – від стратегічного командування до рівня бригади.

“Вдосконалення системи логістики підвищить боєздатність наших військ. Відтак, в Україні запущено три рівні обліку постачання та використання зброї: програма НАТО LOGFAS, нова програма обліку та логістики військової техніки “Каравай” та модуль на базі програми “СОТА”, – підсумували у Міноборони.

Довідка. Сервіс підтримки логістичних операцій LOGFAS (Logistic Functional Area Services) – інтегрований набір програмних систем, що розроблений для підтримки логістичного забезпечення НАТО, використовується з 1995 року. Сервіс дозволяє користувачам збирати, зберігати, обробляти, аналізувати, зображати та поширювати інформацію для підтримки логістичних операцій. Зараз LOGFAS успішно використовується для підтримки логістичного забезпечення НАТО під час операцій та навчань.

Модуль ІАС “СОТА” щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів був введений в дію 24 лютого цього року. Він дозволяє контролювати нові постачання озброєння за статусами (наприклад, готово до відвантаження, у дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами, аналізувати постачання зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, країнами-надавачами, відповідністю стандартам НАТО, віднесенням до радянських зразків озброєння тощо. Модуль передбачає можливість розрахунку постачань боєприпасів до одиниць озброєння, моніторингу виконання планів постачань, розподілу отриманого озброєння.

Система “Каравай” – результат спільної роботи діджитал команд України й міжнародної спільноти. Створена для управління процесом подання заявок на допомогу від України й процесом обробки цих заявок країнами-партнерами. Прозорий процес дозволяє ідентифікувати, яка допомога потрібна, деталі щодо специфіки цієї допомоги тощо.

Застосування платформи підвищить ефективність взаємодії між Україною і партнерами, а також пришвидшить логістичний процес і процес управління допомогою, яку Україна отримує.