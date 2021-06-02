Україна затвердила безвізову угоду з Перу

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Зазначимо, що Україна та Перу домовилися про скасування візових вимог ще у 2018 році. Однак цю угоду вдалося реалізувати лише у червні 2021-го.
Зокрема, в угоді йдеться про скасування візових вимог для короткострокового перебування, тобто до 90 днів. При цьому українці мають можливість перебувати в Перу з туристичною метою до 183 днів, це запроваджено перуанською стороною в односторонньому порядку.
Нагадаємо, що з 1 березня для громадян України почне діяти безвізовий режим з карибською острівною державою Гренада, а також із заморськими територіями у складі Нідерландів.
- У кінці березня президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 116/2021 “Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою”.