Україна затвердила безвізову угоду з Перу

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зазначимо, що Україна та Перу домовилися про скасування візових вимог ще у 2018 році. Однак цю угоду вдалося реалізувати лише у червні 2021-го.

Зокрема, в угоді йдеться про скасування візових вимог для короткострокового перебування, тобто до 90 днів. При цьому українці мають можливість перебувати в Перу з туристичною метою до 183 днів, це запроваджено перуанською стороною в односторонньому порядку.