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Україна затвердила безвізову угоду з Перу

У середу, 2 червня, Кабінет Міністрів України затвердив безвізову угоду з Перу.

Середа, 2 червня 2021, 15:55

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зазначимо, що Україна та Перу домовилися про скасування візових вимог ще у 2018 році. Однак цю угоду вдалося реалізувати лише у червні 2021-го.

Зокрема, в угоді йдеться про скасування візових вимог для короткострокового перебування, тобто до 90 днів. При цьому українці мають можливість перебувати в Перу з туристичною метою до 183 днів, це запроваджено перуанською стороною в односторонньому порядку.

Нагадаємо, що з 1 березня для громадян України почне діяти безвізовий режим з карибською острівною державою Гренада, а також із заморськими територіями у складі Нідерландів.

  • У кінці березня президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 116/2021 “Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою”.
Теги: безвіз, Україна, Перу

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