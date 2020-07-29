Україна звернулася до генсека ООН Антоніу Гутерреша через проведення Росією "параду" в незаконно анексованому українському Криму.

Про це повідомили в пресслужбі Постійного представництва України при ООН.

“Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця поінформував генерального секретаря ООН про проведення так званого “військово-морського параду” підрозділів ЧФ РФ в тимчасово окупованому РФ Севастополі. Зокрема, у листі Кислиця зазначив, що російський “військово-морський парад” у Севастополі 26 липня порушує норми міжнародного права, у т.ч. резолюції Генасамблеї. Україна засуджує триваючу мілітаризацію Криму, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці”, – наголошується в повідомленні.

Лист буде поширено як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

Офіційний лист генсеку ООН отримало в своє розпорядження агентство “Укрінформ”.

“Україна розглядає проведення цього заходу в тимчасово окупованому місті Севастополі без згоди української сторони як чергове порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, в тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН, а також законодавства України”, – зазначається в листі.

У зв’язку з цим українська сторона назвала дії Росії “свідомими кроками”, спрямованими на ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.

Постійний представник України при ООН наголосив, що Київ засуджує протиправну демонстрацію РФ військової сили, а також мілітаризацію тимчасово окупованих територій Криму і міста Севастополя.

“Це становить істотну загрозу регіональній безпеці… Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити міжнародні протиправні дії проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і вжити комплексних заходів із деокупації частини суверенної території України”, – йдеться в зверненні.

Варто відзначити, що в неділю, 26 липня, в українському Севастополі російські окупанти організували “парад кораблів” (з нагоди дня військово-морського флоту РФ). У зв’язку з цим Україна передала російському МЗС ноту протесту.