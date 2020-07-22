Про це повідомили в організації “Кримська правозахисна група”.
Як стверджують правозахисники, під час перетину адміністративного кордону тимчасово окупованого півострова, працівники російської прикордонної служби вимагають від людей пред’являти російський паспорт.
При цьому тим, у кого немає російського паспорта, окупанти виносять постанову про адміністративне покарання.
Зокрема, штраф було винесено мешканці Ялти, яка поверталася додому з Києва. Жінку півтори години допитували співробітники ФСБ на російському пункті пропуску. Кримчанка була оштрафована на 2 тисячі російських рублів ніби за “порушення правил перетину кордону Росії”.
У постанові окупанти вказали, що український паспорт не є дійсним для в’їзду до Криму, оскільки цій громадянці видали російський паспорт.
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