Україні потрібний Крим, а не компенсація від Росії, – Кулеба

Україна не проситиме компенсацію за анексію Кримського півострову, оскільки це лише зашкодить стратегії, на якій наполягає держава - про незаконну окупацію її території.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Крим.Реалії .

“А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу – заплатите гроші і все буде нормально? Ні. Стратегія зовсім інша. Ми так і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Наголошуючи, що це тимчасове явище, воно незаконне і що це окупація за міжнародним правом”, – сказав Кулеба.

За його словами, компанії мають право судитися, але для України “дуже важливо, щоб в судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція РФ в ширшому статусі, ніж в статусі держави-окупанта.