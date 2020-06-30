Covid-19 Україна

оновлено 30.06.2020 о 12:01

Всього:

44334(+706)

Хворіють:

24060(+706)

Вилікувались:

19115(+88)

Померло:

1159(+12)

13:46 Україні потрібний Крим, а не компенсація від Росії, – Кулеба
13:45 Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових з мінометів: двоє поранених
13:31 На Донбасі працює один КПВВ
13:20 До пом’якшення карантину не готові Київ і 13 областей, – МОЗ
13:20 Омелян розповів, що входить в десятку «персональних головних ворогів» Зеленського
12:59 У Раді з'явився новий нардеп
12:55 У Польщі затримали українця, якого розшукував Інтерпол у 190 країнах
12:41 Reddit заблокував співтовариство прихильників Трампа
Ексклюзив
12:26 «Шкарлет – чорт»: у Києві протестують проти нового голови Міносвіти
12:19 Степанов про натовпи відпочивальників в Одесі: Це призводить до росту захворюваності на COVID-19
12:12 Канада продовжить зобов’язання щодо проходження 14-денного карантину
12:09 Оля Полякова зворушливо привітала чоловіка з днем народження
11:58 Маріуполь затопило після потужної зливи – фото та відео
11:36 Клітіна оголосила про створення партії по боротьбі «з політичними проститутами»
11:34 ВООЗ відправить до Китаю групу експертів шукати джерело походження коронавірусу
11:30 Повені в Україні: нардепи кличуть у Раду прем'єра Шмигаля
Ексклюзив
11:25 Депутати Київради звернулися до Зеленського щодо неприпустимості політичних переслідувань: заява
10:19 Кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 за місяць зросла майже в два рази, – МОЗ
10:01 Цирк du Soleil оголосив про банкрутство через пандемію коронавірусу
Ексклюзив
09:58 Під Радою вимагають відставки Третьякової, що говорила про «дітей низької якості»
09:36 Допит Порошенка в ДБР сьогодні не відбудеться, – адвокат
09:32 Кількість випадків COVID-19 у Києві перевищила 5 тисяч
09:29 Автосалон-2021 у Женеві скасували через пандемію коронавірусу
08:36 30 червня на заході України сонячно, без опадів
08:35 На Буковині зафіксували землетрус
08:05 Бойовики на Донбасі гатили із забороненої зброї, поранено двох українських захисників
02:08 Бродвей залишиться закритим до кінця року
01:39 8-річна дочка Бейонсе стала лауреаткою музичної премії
01:03 У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу «прискорюється»
00:20 У США випустять парфум, який пахне космосом

29 червня

23:27 Депутати «ЄС» в Київраді готують план протидії політичним переслідуванням
22:25 Трампа тимчасово заблокували на Twitch

Україні потрібний Крим, а не компенсація від Росії, – Кулеба

Україна не проситиме компенсацію за анексію Кримського півострову, оскільки це лише зашкодить стратегії, на якій наполягає держава - про незаконну окупацію її території.

Вівторок, 30 червня 2020, 13:46

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю  Крим.Реалії  .

“А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу – заплатите гроші і все буде нормально? Ні. Стратегія зовсім інша. Ми так і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Наголошуючи, що це тимчасове явище, воно незаконне і що це окупація за міжнародним правом”, – сказав Кулеба.

За його словами, компанії мають право судитися, але для України “дуже важливо, щоб в судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція РФ в ширшому статусі, ніж в статусі держави-окупанта.

Теги: Дмитрий Кулеба, Крим, МЗС України, Росія, компенсация

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись