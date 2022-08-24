Про це повідомляють #Букви.

17 березня 1991 року проводився єдиний в історії СРСР Всесоюзний референдум про збереження СРСР. Одночасно з ним в Україні за наполяганням Народного Руху України за перебудову, було проведене республіканське консультативне опитування: “чи згодні ви, щоби Україна була у складі Союзу Суверенних Республік на підставі Декларації про державний суверенітет України”.

Понад 80 % опитаних підтримали суверенітет. Унаслідок ідеологічної боротьби Народного Руху України за перебудову стало те, що референдумом і опитуванням в Україні були легітимізовані щонайменше дві (а з бажанням Горбачова — три) зовсім різні форми союзної держави і зроблений крок до незалежності — зобов’язання республіканській владі розробити й ухвалити Декларацію про державний суверенітет України.

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України — документ про проголошення державного суверенітету України. Тоді ж Верховна Рада Української РСР ухвалила постанову “Про День проголошення незалежності України”. У ній було зазначено:

Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

18 червня 1991 року внесено відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР, унаслідок чого у переліку святкових днів з’явився запис: “16 липня — День незалежності України”.

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, а 1 грудня 1991 року це підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі.

Офіційно День Незалежності почали святкувати з 1992 року. Згідно із постановою, це державне свято, тому для українців цей день є вихідним. 20 лютого цього року Верховна Рада України ухвалила постанову “Про День незалежності України”:

“Постанова Верховної Ради України від 20.02.1992 №2143-XII “Про День незалежності України” Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє: 1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. 2. Постанову Верховної Ради Української РСР “Про День проголошення незалежності України” від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність”.

Попри проголошення незалежності, Російська Федерація знову намагається окупувати нашу державу. Боротьба за незалежність триває і в XXI столітті.

З 2014 року триває Війна за незалежність України — пряме й опосередковане застосування збройної сили Російською Федерацією проти суверенітету і територіальної цілісності України. Відкритими складовими російської збройної агресії проти України.

Розпочалося все з російського збройного вторгнення у Крим у лютому-березні 2014 року (20 лютого РФ тимчасово окупувала півострів).

Наступним етапом з квітня 2014 року стала війна на сході Україні. Вона розпочалася зі створення під прикриттям “народних” виступів спецслужбами РФ терористичних так званих Донецької та Луганської “народних республік”.

Найгострішою фазою, свідком якої є усі ми, стало широкомасштабне вторгнення Росії в Україну – Велика війна – яка розпочалася з 24 лютого 2022 року, після тривалого військового нарощування та визнання Росією своїх маріонеткових утворень “ДНР” та “ЛНР” як незалежних держав.

24 серпня – пів року як завдяки безпрецедентному опору українського народу, як Збройних сил України, так і мирних громадян, наша держава чинить опір агресору.

І ми переможемо. З вірою в ЗСУ та майбутнє, вітаємо вас зі святом!