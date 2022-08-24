Про це інформують #Букви.
Протягом ночі вибухи звучали по кількох містах України. Ворог атакував Харківщину. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, РФ близько першої ночі атакувала Новобаварський район – “прильоти по кількох адресах”.
Близько четвертої ранку РФ завдала удару по Запоріжжю. Це підтвердив секретар Міської ради Анатолій Куртєв. Були зафіксовані ворожі удари по інфраструктурних об‘єктах, розташованим у двох районах міста.
“Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю. Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста. На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється”.
Протягом ночі у країні звучало кілька повітряних тривог.
- За інформацією ЗМІ, у Сполучених Штатах Америки 24 серпня, в День незалежності України готуються оголосити про додатковий пакет військової допомоги на три мільярди доларів.
- У Міноборони РФ підтвердили, що засновник “Громадського радіо” Максим Буткевич перебуває в полоні на території незаконного збройного формування “ЛНР”.