Сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України, сили РФ завдали ракетних ударів по кількох містах України.

Про це інформують #Букви.

Протягом ночі вибухи звучали по кількох містах України. Ворог атакував Харківщину. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, РФ близько першої ночі атакувала Новобаварський район – “прильоти по кількох адресах”.

Близько четвертої ранку РФ завдала удару по Запоріжжю. Це підтвердив секретар Міської ради Анатолій Куртєв. Були зафіксовані ворожі удари по інфраструктурних об‘єктах, розташованим у двох районах міста.

“Рашисти завдали ще одного удару по Запоріжжю. Близько четвертої години ранку ворог атакував інфраструктурний об‘єкт одного з районів міста. На місці вже працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється”.

Протягом ночі у країні звучало кілька повітряних тривог.