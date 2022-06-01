Україна працює з міжнародними партнерами та чекає на важке озброєння, щоби відкинути ворога на сході.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на свій сторінці у Facebook.

За його словами, наразі продовжується інтенсивний діалог України з міжнародними партнерами. Резніков повідомив, що мав змістовну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ.

Найближчим часом Україну чекає порція добрих новин “завдяки видатному лідерству Сполучених Штатів у підтриманні української боротьби з російською навалою”. Зокрема, “добрі новини” надійдуть із Польщі, де делегація Міноборони України завершує роботу.

Загалом МОУ в травні, за словами Резнікова, провело 30 офіційних міжнародних заходів. Ключовою подією минулого місяця було друге засідання Координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі “Рамштайн”. Також за два тижні група буде обговорювати прогрес на третій зустрічі.

Результати роботи, як повідомив Резніков уже працюють на фронті або прямують до України.

Також Резніков заявив, що Україні бракує важкого озброєння, бо на сході тривають кровопролитні бої, та необхідно відкинути ворога.

“Зараз Україна проходить через критичну фазу війни. На сході в нас дуже кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоби відкинути ворога. Тому ми не зупиняємося ні на хвилину”, – підсумував міністр оборони України.