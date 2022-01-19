Про це повідомляє американський журнал Forbes.
Forbes опублікував свій список перелік найвпливовіших жінок з усього світу, старших за 50 років “50 over 50”.
Філя Жебровська одна з найбагатших та найуспішніших підприємиць України, Жебровська очолює фармацевтичну компанію “Фармак”, одного з найбільших експортерів фармацевтичних препаратів в Україні.
Вона була генеральним директором компанії з 1995 по 2007 рік і була головою її правління протягом останніх 14 років.
Жінка володіє 100 патентами в Україні, а також у 2021 році посіла 26 місце у списку 100 найбагатших українців. Її статки оцінюють у 390 мільйонів доларів.
У переліку також можна побачити співзасновницю компанії BioNTech Озлем Тюреджі, підприємицю й візажистку Пет Макграт, акторку Джуді Денч, дизайнерку Донателла Версаче, розробницю вакцини AstraZeneca Сара Гілберт, президентку Танзанії Самія Сулуху Хасан та інші.
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