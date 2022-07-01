30 червня українські штурмовики та бомбардувальники здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку по позиціях російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 завдали до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку. У такий спосіб вони змогли підтримати бойові дії захисників Лисичанська.

Удари українських льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках. У результаті авіаударів уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та військових.

Нагадаємо, що під час проведення операції зі звільнення острова Зміїний від окупантів авіація Повітряних сил неодноразово завдавала потужних авіаударів по ворожих позиціях.

Бомбардувальники, штурмовики та винищувачі, у взаємодії з артилерійськими підрозділами, армійською та безпілотною авіацією Сухопутних і Військово-Морських сил, підрозділами сил спеціальних операцій знищували окупантів на острові Зміїний.

У результаті успішної операції знищено зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, бойові позиції, реактивну систему залпового вогню, техніку та особовий склад російських окупаційних військ.

“Невелика частина російських загарбників евакуювалась, поспіхом покинувши острів”, – зазначається у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.