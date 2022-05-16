Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у соцмережах.
“IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 9 по 15 травня було атаковано більш як 240 російських онлайн-ресурсів”, – заявили представники Мінцифри.
Саме через кібератаки IT-армії росіяни не змогли отримати “святкову порцію пропаганди на 9 травня”. Також були пошкоджені наступні сектори:
Онлайн-продажі взуття. Були паралізовані онлайн-продажі підприємств, які забезпечують армію агресора взуттям.
Авіасектор. Через кібератаки були недоступні сайти більшості аеропортів та авіакомпаній РФ, через що в росіян виникали складнощі при купівлі квитків онлайн.
Сервіси для бізнесу. Російські аналоги західних сервісів для управління проєктами, розсилок, опитувань та CRM-системи були недоступні.
- Нагадаємо, що раніше хакерська група, пов’язана з російськими військовими, намагалася проникнути на українські електропідстанції та розгорнути шкідливий код, здатний відімкнути електропостачання.
- Раніше стало відомо, що НАТО почало кібертренування через загрозливу війну в Україні.
- Також російські кібератаки на Україну досягли свого максимального потенціалу – Держспецзв’язку.