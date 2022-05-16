ІТ-армія атакувала більше ніж 240 російських ресурсів за тиждень. Серед них російські ЗМІ, авіасектор та сервіси для бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у соцмережах.

“IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 9 по 15 травня було атаковано більш як 240 російських онлайн-ресурсів”, – заявили представники Мінцифри.

Саме через кібератаки IT-армії росіяни не змогли отримати “святкову порцію пропаганди на 9 травня”. Також були пошкоджені наступні сектори:

Онлайн-продажі взуття. Були паралізовані онлайн-продажі підприємств, які забезпечують армію агресора взуттям.

Авіасектор. Через кібератаки були недоступні сайти більшості аеропортів та авіакомпаній РФ, через що в росіян виникали складнощі при купівлі квитків онлайн.

Сервіси для бізнесу. Російські аналоги західних сервісів для управління проєктами, розсилок, опитувань та CRM-системи були недоступні.