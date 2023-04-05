Про це інформує пресслужба United24.
Як повідомляється, українки розповіли про значення солі та проєкту “Міць. Українська кам’яна”. Показали відео із Соледаром, зруйнованим російськими військами: “Так кожен зміг відчути неоціненність маленької пачки, яка стоїть перед ними”, – прокоментували стипендіатки.
Наголошено, що завдяки QR-коду з посиланням на UNITED24 кожен слухач мав можливість зробити внесок для наближення перемоги України.
Крім того, додається, що стипендіатка з Франції поділилась враженнями: “Презентація була дуже цікавою та зворушливою. Я дізналася багато нового про історію та значення “АРТЕМСОЛІ” для українців. Те, що ця сіль є символом опору України, дуже вражає та надає сил і віри у найшвидшу перемогу”.
- Фандрейзингова платформа United24 разом з українським підприємством “АРТЕМСІЛЬ” випустили партії благодійної солі, кошти з якої спрямують на закупівлю дронів для ГУР.
- Фандрейзингова платформа United24 разом з ДП “АРТЕМСІЛЬ” випустили партію йодованої солі в спеціальному упакованні. Вона налічує всього 500 пачок і не продається. Отримати сіль можна, взявши участь у благодійному зборі monobank, Олега Гороховського та волонтера Ігоря Лаченкова.