Про це інформує пресслужба United24.

Як повідомляється, українки розповіли про значення солі та проєкту “Міць. Українська кам’яна”. Показали відео із Соледаром, зруйнованим російськими військами: “Так кожен зміг відчути неоціненність маленької пачки, яка стоїть перед ними”, – прокоментували стипендіатки.

Наголошено, що завдяки QR-коду з посиланням на UNITED24 кожен слухач мав можливість зробити внесок для наближення перемоги України.

Крім того, додається, що стипендіатка з Франції поділилась враженнями: “Презентація була дуже цікавою та зворушливою. Я дізналася багато нового про історію та значення “АРТЕМСОЛІ” для українців. Те, що ця сіль є символом опору України, дуже вражає та надає сил і віри у найшвидшу перемогу”.