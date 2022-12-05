Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованого ракетного обстрілу 5 грудня силами української ППО вдалось збити більшість російських ракет.

Про це він зазначив під час відеозвернення.

Зеленський подякував силам ППО, а також енергетикам та усім українцям.

“ППО більшість ракет збила, енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається”, – заявив він.

Зокрема у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у районі повітряного простору Києва зафіксували 10 ракет. За попередніми даними, дев’ять із них знищено українською ППО.

Над Дніпропетровщиною збито 15 російських ракет, зазначив голова ОВА Валентин Резніченко.

У Полтавській області “прильотів” російських ракет не зафіксовано, повідомив голова адміністрації регіону Дмитро Лунін. Там українська ППО збила до 10 російських ракет.

Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено два інфраструктурні об’єкти в Одеській області, повідомив Кирило Тимошенко.

В Одеській міськраді заявили, що через знеструмлення низки районів міста тимчасово зупинено роботу громадського електричного транспорту.

5 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет. У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили, що загалом збито понад 60 ракет окупантів.

По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною — багато ракет.