Про це він зазначив під час відеозвернення.
Зеленський подякував силам ППО, а також енергетикам та усім українцям.
“ППО більшість ракет збила, енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається”, – заявив він.
Зокрема у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у районі повітряного простору Києва зафіксували 10 ракет. За попередніми даними, дев’ять із них знищено українською ППО.
Над Дніпропетровщиною збито 15 російських ракет, зазначив голова ОВА Валентин Резніченко.
У Полтавській області “прильотів” російських ракет не зафіксовано, повідомив голова адміністрації регіону Дмитро Лунін. Там українська ППО збила до 10 російських ракет.
Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено два інфраструктурні об’єкти в Одеській області, повідомив Кирило Тимошенко.
В Одеській міськраді заявили, що через знеструмлення низки районів міста тимчасово зупинено роботу громадського електричного транспорту.
5 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет. У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили, що загалом збито понад 60 ракет окупантів.
По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною — багато ракет.
- По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.
- 5 грудня в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії. Громадян попередили про аварійні відключення світла.
- #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому РФ стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та, чи сталася б війна, якби РФ позбулася ядерної зброї.