Про це йдеться на сайті ГУР МО України.
Повідомляється, що під час бойових дій у Броварському районі Київської області, значних втрат зазнала армія окупанта.
Йдеться про особові втрати та про втрату військової техніки батальйонно-тактичної групи 6 танкового полку (місто Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу.
Разом із солдатами було ліквідовано і командира полку, полковника А. Захарова.
У ГУР МО України додали, що унаслідок значних втрат російські загарбники були змушені відступити та розпочати оборону.
- Нагадаємо, українські військові ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова.
- Також, під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу РФ.