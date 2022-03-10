За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час сьогоднішніх боїв під Києвом було знищено російського підполковника А. Захарова.

Про це йдеться на сайті ГУР МО України.

Повідомляється, що під час бойових дій у Броварському районі Київської області, значних втрат зазнала армія окупанта.

Йдеться про особові втрати та про втрату військової техніки батальйонно-тактичної групи 6 танкового полку (місто Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу.

Разом із солдатами було ліквідовано і командира полку, полковника А. Захарова.

У ГУР МО України додали, що унаслідок значних втрат російські загарбники були змушені відступити та розпочати оборону.