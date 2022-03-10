Про це йдеться на сайті ГУР МО України.

Повідомляється, що під час бойових дій у Броварському районі Київської області, значних втрат зазнала армія окупанта.

Йдеться про особові втрати та про втрату військової техніки батальйонно-тактичної групи 6 танкового полку (місто Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу.

Разом із солдатами було ліквідовано і командира полку, полковника А. Захарова.

У ГУР МО України додали, що унаслідок значних втрат російські загарбники були змушені відступити та розпочати оборону.