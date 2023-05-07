Про це повідомило ГУР МО у Telegram.
Андрій Юсов зазначив, що російські окупанти використовують подібного роду провокації ще з 2014 року. Тому не виключено, що на сьогодні росіяни спробують до них вдатися.
“У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня”, — підкреслив представник розвідки.
Ворог може спрямувати провокації й проти Білорусі. Зокрема здійснити операцію під фальшивим прапором, аби знову спробувати втягнути білоруську армію у війну проти нашої країни.
“Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде”, — підкреслив Юсов.
- Адміністративний суд у Берліні скасував заборону розміщувати прапор України на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде. Стосовно російського прапора заборону залишили.
- Скасування святкувань до Дня перемоги в низці регіонів РФ, ймовірно, свідчить про відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку з останніми атаками дронами.