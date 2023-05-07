Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що російські військові можуть вдатися до провокацій 9 травня, оскільки ворог обирає для цього символічні дати.

Про це повідомило ГУР МО у Telegram.

Андрій Юсов зазначив, що російські окупанти використовують подібного роду провокації ще з 2014 року. Тому не виключено, що на сьогодні росіяни спробують до них вдатися.

“У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня”, — підкреслив представник розвідки. Ворог може спрямувати провокації й проти Білорусі. Зокрема здійснити операцію під фальшивим прапором, аби знову спробувати втягнути білоруську армію у війну проти нашої країни.