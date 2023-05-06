Про це повідомило rbb.
“Українська асоціація “Віче” подала термінову заяву проти заборони прапора – і мала рацію. У мотивуванні суду, яке є в розпорядженні rbb, йдеться про те, що генеральний указ є “очевидно незаконним”. “Не було жодних доказів того, що громадська безпека була під загрозою”, — йдеться у повідомленні.
Адвокат “Віче” Патрік Гайнеманн наголосив, що суд Берліну визнав заборону українських прапорів незаконною. Зазначено, що будь-хто, хто використовує своє право публічно ідентифікувати себе як українську націю та визнати свої історичні жертви в поразці націонал-соціалізму не є загрозою суспільній безпеці.
Російські прапори нині залишаються забороненими 8 та 9 травня у Берліні. Також поліція заборонила “вигуки, які за нинішньої ситуації можуть схвалювати, прославляти чи прославляти війну в Україні”.
Правоохоронці Берліна залишають за собою право оскаржити рішення адміністративного суду у Вищому адміністративному суді Берліна-Бранденбурга.
- Раніше поліція Берліна заборонила демонструвати російські та українські прапори біля радянських меморіалів у Трептовпарку, Тіргартені та Шьонгольцер Гайде упродовж 8 та 9 травня.
- У Молдові поліціянти штрафуватимуть за носіння георгіївської стрічки 9 травня, оскільки вона є символом російської агресії проти України.
- У Російській Держдумі ухвалили закон про відповідальність за “осквернення георгіївської стрічки”. Порушників каратимуть штрафом чи позбавленням волі на строк до 5 років.
- Світовий конгрес українців (СКУ) у межах кампанії #RussianShameDay закликав громадян з усього світу, які підтримують Україну, організувати мирні антиросійські демонстрації, мітинги або марші напередодні 9 травня.