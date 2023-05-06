Адміністративний суд у Берліні скасував заборону розміщувати прапор України на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде. Стосовно російського прапора заборону залишили.

Про це повідомило rbb.

“Українська асоціація “Віче” подала термінову заяву проти заборони прапора – і мала рацію. У мотивуванні суду, яке є в розпорядженні rbb, йдеться про те, що генеральний указ є “очевидно незаконним”. “Не було жодних доказів того, що громадська безпека була під загрозою”, — йдеться у повідомленні.

Адвокат “Віче” Патрік Гайнеманн наголосив, що суд Берліну визнав заборону українських прапорів незаконною. Зазначено, що будь-хто, хто використовує своє право публічно ідентифікувати себе як українську націю та визнати свої історичні жертви в поразці націонал-соціалізму не є загрозою суспільній безпеці.

Російські прапори нині залишаються забороненими 8 та 9 травня у Берліні. Також поліція заборонила “вигуки, які за нинішньої ситуації можуть схвалювати, прославляти чи прославляти війну в Україні”.

Правоохоронці Берліна залишають за собою право оскаржити рішення адміністративного суду у Вищому адміністративному суді Берліна-Бранденбурга.