У широкомасштабному наступі на Україну брали участь близько 2,5 тисяч бойовиків з Чеченської Республіки. З них близько ста "кадирівців" загинули.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Близько 300 найманців отримали поранення та понад шістдесят втекли з України. Останні залишили зону бойових дій, покинувши зброю та амуніцію.

Розвідка зазначила, що бойовики Кадирова прийшли в Україну в другому ешелоні наступу. Вони обшукували приміщення, катували заручників та мирних жителів. Також “кадирівці” займалися грабунками та розбоєм.

“З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, “кадирівські” найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої “подвиги” для TikTok”, — зазначили у повідомленні.

Найманцям наказали зупиняти підрозділи росіян, які втікали. Вони показово розстрілювати солдатів, які відмовлялися йти в наступ.