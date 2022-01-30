Про це повідомляє Washington Post
На тлі напружених взаємовідносин між Україною та Російською Федерацією адміністрація президента Володимира Зеленського не виключає можливість повномасштабного нападу з боку Росії. Для цього союзники постачають зброю, амуніцію, військове обладнання тощо.
“Українська розвідка перемістила конфіденційні файли та обладнання зі своєї штаб-квартири у столиці у безпечні місця на заході країни, за словами офіційних осіб, знайомих із цим питанням, які, як і інші, говорили на умовах анонімності, щоб обговорити секретні операції”, – йдеться в повідомленні.
Додамо, що є думка, що напад може статися 20 лютого після завершення Олімпійських ігор в Пекіні.
- Нагадаємо, що влада Великої Британії готується направити додаткові сухопутні, повітряні та морські сили до Східної Європи для підтримки союзників по НАТО, оскільки Росія збирає десятки тисяч військ на кордоні з Україною, погрожуючи повномасштабним вторгненням.
- Також між Вашингтоном та Києвом зростає напруженість через різницю в оцінках загрози вторгнення Росії в Україну. Як стверджують ЗМІ, в адміністрації президента Джо Байдена незадоволені тим, що керівництво України “применшує загрозу” можливого вторгнення РФ.