До західної частини України перемістили всі секретні документи. За словами анонімних офіційних осіб, українська розвідка їх нібито сховала в безпечних місцях.

Про це повідомляє Washington Post

На тлі напружених взаємовідносин між Україною та Російською Федерацією адміністрація президента Володимира Зеленського не виключає можливість повномасштабного нападу з боку Росії. Для цього союзники постачають зброю, амуніцію, військове обладнання тощо.

“Українська розвідка перемістила конфіденційні файли та обладнання зі своєї штаб-квартири у столиці у безпечні місця на заході країни, за словами офіційних осіб, знайомих із цим питанням, які, як і інші, говорили на умовах анонімності, щоб обговорити секретні операції”, – йдеться в повідомленні.

Додамо, що є думка, що напад може статися 20 лютого після завершення Олімпійських ігор в Пекіні.