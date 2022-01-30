Влада Великої Британії готується направити додаткові сухопутні, повітряні та морські сили до Східної Європи для підтримки союзників по НАТО, оскільки Росія збирає десятки тисяч військ на кордоні з Україною, погрожуючи повномасштабним вторгненням.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

29 січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що розгортання більшої кількості британських сил у регіоні, включаючи літаки, військові кораблі та військових спеціалістів, “надішле чіткий сигнал Кремлю — ми не будемо терпіти їх дестабілізуючу діяльність, і ми завжди будемо підтримувати наших союзників по НАТО перед обличчям російської ворожості”.

Очікується також, що Джонсон проведе розмову з президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня, піднявши безпекове питання.

Також Міністерство закордонних справ Великої Британії 31 січня ймовірно оголосить про посилення режиму санкцій проти Росії.

Ця заява пролунала на наступний день після того, як президент США Джо Байден заявив, що планує відправити деякі американські війська до Східної Європи. Деталі цієї операції з посилення обороноздатності сил НАТО буде ще обговорене з союзниками. Згідно з заявою уряду країни, британський авіаносець HMS Prince of Wales переведено в режим очікування, щоб “переїхати протягом кількох годин у разі зростання напруженості”.

Тобіас Елвуд, член британського парламенту і голова комітету з оборони нижньої палати, сказав, що напруженість в Україні – це “момент кубинської ракетної кризи, і ми не повинні заплющувати на це очі”.