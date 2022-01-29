Між Вашингтоном та Києвом зростає напруженість через різницю в оцінках загрози вторгнення Росії в Україну. За ЗМІ, в адміністрації президента Джо Байдена незадоволені тим, що керівництво України "применшує загрозу" можливого вторгнення РФ.

Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CNN з посиланням на джерела в адміністрації США.

За даними видання, в адміністрації президента Джо Байден незадоволені тим, що керівництво України “зменшує загрозу” можливого вторгнення РФ, а також “без особливої ​​подяки” приймають підтримку з боку США.

“Наше питання полягає в тому, чому ви намагаєтеся посваритися із США? Навіщо ви допускаєте витік та спотворюєте інформацію, тоді як США залишаються для вас практично єдиним справжнім другом? І навіщо просити додаткові озброєння, якщо ви кажете, що рівень загрози не змінився?” – заявило джерело телеканалу.

Водночас зазначається, що керівництво України вважає, що США “надмірно реагують” на ситуацію, що склалася, “сіючи паніку і вносячи безлад в економіку” країни, при цьому відмовляючись вводити превентивні санкції щодо Росії.

“Київ більше оцінив би вживання превентивних стримуючих заходів, таких як санкції щодо Північного потоку, ніж постійні усні попередження про неминучу війну, що звучать останні два місяці, які не мають стримувального ефекту і насправді ненавмисно негативно впливають на українську економіку”, – заявив CNN один із радників президента Володимира Зеленського.

Разом з тим у американському виданні Financial Times з’явилася стаття, де Київ називають затишшям у центрі бурі.

Західні партнери вкрай не задоволені, офіційною позицію Києва, яка оголює значну прірву у поглядах з Вашингтоном і викликає питання: чому країна, яка кілька років благала своїх західних союзників серйозніше ставитися до російської загрози, тепер применшує її?

“Заяви Зеленського про загрозу його країні були хибними. Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві 19 січня президент випустив відео, в якому він, здавалося, зневажливо ставився до загрози вторгнення, заявивши, що українці скоро зможуть розслабитись за шашликах. Проте наступного дня він повідомив Washington Post, що Харків, місто на північному сході, може бути окуповане. Хоча політичні критики Зеленського згодні з думкою про те, що Путін навряд чи почне повномасштабне вторгнення, вони також засудили нездатність президента підготувати населення до війни і посилити оборону, наприклад, шляхом мобілізації армійського резерву”, – йдеться у статті.

Майже кожен українець, з яким поспілкувалось видання Financial Times, сказав, що вони чи їхні знайомі готові взятися за зброю, щоб захистити свою країну. Багато українських домогосподарств мають зброю — за оцінками уряду, близько 1 мільйона.

Але зараз, на думку журналістів, думки про захист батьківщини психологічно заспокоюють у той час, коли країна відчуває, що виявилася втягнутою у ширшу боротьбу між великими державами.