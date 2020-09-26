В українській команді Вікіпедії, найбільшої онлайн-енциклопедії, активізували боротьбу з розповсюдженням на сайті маніпулятивної інформації та фейків.

Детальніше про це розповідають #Букви.

Відучора, 25 вересня, всі користувачі української Вікіпедії (включно з адміністраторами та модераторами) при спробі внести в матеріал редагування з використанням джерел, які визначено як “пропагандистські сайти”, отримують специфічне сповіщення. Про це повідомив один з адміністраторів енциклопедії Назар Токар.

В сповіщенні користувачів інформують, що вони намагаються використати “потенційно неавторитетний сайт” як джерело.

“Будь ласка, намагайтеся уникати сайтів, що мають маніпулятивний характер”, — радять відтепер у Вікіпедії.

Перелік джерел, що потрапили до “чорного списку” нараховує 26 позицій, серед них як українські видання, так і російські ЗМІ.

Повний їх перелік наразі не оприлюднений для широкого загалу, але в ньому є такі видання:

“Известия”, Росія, сайти iz.ru, izvestia.ru

“Комсомольская правда”, Росія, сайт kp.ru

“РБК Россия”, Росія, сайт rbc.ru

“РИА Новости”, Росія, сайт ria.ru

“Страна”, Україна, сайт strana.ua

JoInfo, Україна, сайт joinfo.ua

“Антикор”, Україна, сайт antikor.com.ua

divannaya-sotnya.com (раніше за цією адресою знаходився новинний портал, наразі — порно-сайт)

“Федеральное агентство новостей”, Росія, сайт riafan.ru

“Экономика сегодня”, Росія, сайт rueconomics.ru

“Народные новости”, Росія, сайт nation-news.ru

“Знай”, Україна, znaj.ua

“Журналистская правда”, Росія, сайт jpgazeta.ru

“Політека”, Україна, сайт politeka.net

“112”, Україна, сайт 112.ua,

“NewsOne”, Україна, сайт newsone.ua

“Наш”, Україна, сайт nash.live

“Zik”, Україна, сайт zik.ua