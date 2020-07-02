Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще двом поліціянтам за фактом зґвалтування і тортур у відділенні поліції Кагарлика (Київська область).

Про це поінформували в пресслужбі ДБР.

Про підозру повідомили оперуповноваженому Кагарлицького відділення Національної поліції та ще одному працівникові відділення.

Оперуповноважений підозрюється в тортурах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Він утримував руки жінки, яку зґвалтували в відділенні поліції Кагарлика в ніч з 23 на 24 травня.

“Слідством встановлено, що під час подій в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронець за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку”, – повідомили в ДБР.

Крім того, слідство встановило нові факти катувань у відділенні поліції Кагарлика. Відзначається, що після початку досудового розслідування у справі про зґвалтування до ДБР почали звертатися інші особи, які повідомляли про тортури.

Зокрема, за даними слідства, на початку січня 2020 року працівники поліції катували двох затриманих для отримання зізнання у скоєнні крадіжок.

“Правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставлення потерпілих до Кагарлицького відділу поліції – застосовували до них електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня. Крім того, слідством встановлено, що підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року з метою отримання зізнавальних показів побив ще одного громадянина. У результаті чого потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості”, – розповіли в ДБР.

За даними фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику відділення поліції Кагарлика (і двом раніше затриманим поліціянтам).

Відтак, слідчі ДБР повідомили про підозру вже 4 працівниками зазначеного відділення поліції.

Зараз вирішується питання про обрання щодо двох нових підозрюваних запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення провини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.