Про це поінформували в пресслужбі ДБР.
Про підозру повідомили оперуповноваженому Кагарлицького відділення Національної поліції та ще одному працівникові відділення.
Оперуповноважений підозрюється в тортурах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Він утримував руки жінки, яку зґвалтували в відділенні поліції Кагарлика в ніч з 23 на 24 травня.
“Слідством встановлено, що під час подій в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронець за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку”, – повідомили в ДБР.
Крім того, слідство встановило нові факти катувань у відділенні поліції Кагарлика. Відзначається, що після початку досудового розслідування у справі про зґвалтування до ДБР почали звертатися інші особи, які повідомляли про тортури.
Зокрема, за даними слідства, на початку січня 2020 року працівники поліції катували двох затриманих для отримання зізнання у скоєнні крадіжок.
“Правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставлення потерпілих до Кагарлицького відділу поліції – застосовували до них електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня. Крім того, слідством встановлено, що підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року з метою отримання зізнавальних показів побив ще одного громадянина. У результаті чого потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості”, – розповіли в ДБР.
За даними фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику відділення поліції Кагарлика (і двом раніше затриманим поліціянтам).
Відтак, слідчі ДБР повідомили про підозру вже 4 працівниками зазначеного відділення поліції.
Зараз вирішується питання про обрання щодо двох нових підозрюваних запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення провини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
- Раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції (Київська область) за фактом зґвалтування жінки та тортур стосовно неї. Їм повідомлено про підозру.
- Згодом були опубліковані фотографії затриманих поліціянтів, які підозрюються в побитті та зґвалтуванні жінки в Кагарлицькому відділенні поліції.
- Штат Кагарлицького відділення поліції, де сталося зґвалтування, повністю скоротили.