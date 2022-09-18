Про це повідомило Infodefensa.

Перші 20 військовослужбовців приїдуть до Іспанії наступного тижня. Навчання буде тривати близько місяця.

Тренування відбудуться на найбільшому в Європі тренувальному таборі Сан-Грегоріо під Сарагосою. Бійці прибудуть до країни літаком ВПС Іспанії. Він вилетить до Польщі, де заберуть військових.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що у такий спосіб Іспанія “робить ще один крок у підтримці України проти путінської Росії”.

Українські військові зможуть краще зрозуміти процедури використання, умови зберігання та транспортування іспанських артилерійських боєприпасів. Країна за останні два тижні надіслала партію з тисячі повних пострілів великокаліберних артилерійських боєприпасів. Ще Іспанія розпочала постачання зимового умундирування та спорядження.