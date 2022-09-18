Про це повідомило Infodefensa.
Перші 20 військовослужбовців приїдуть до Іспанії наступного тижня. Навчання буде тривати близько місяця.
Тренування відбудуться на найбільшому в Європі тренувальному таборі Сан-Грегоріо під Сарагосою. Бійці прибудуть до країни літаком ВПС Іспанії. Він вилетить до Польщі, де заберуть військових.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що у такий спосіб Іспанія “робить ще один крок у підтримці України проти путінської Росії”.
Українські військові зможуть краще зрозуміти процедури використання, умови зберігання та транспортування іспанських артилерійських боєприпасів. Країна за останні два тижні надіслала партію з тисячі повних пострілів великокаліберних артилерійських боєприпасів. Ще Іспанія розпочала постачання зимового умундирування та спорядження.
- Майже 5 тисяч військовослужбовців Збройних сил України успішно завершили навчання у Великій Британії.
- ЗСУ провели тактико-спеціальні навчання підрозділів Сил оборони України “Північний буревій-2022”. Бійці тренувалися у Житомирській, Рівненській областях та на Волині.