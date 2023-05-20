Січеславські десантники разом з побратимами з артилерійського підрозділу влучним пострілом знищили чергову вантажівку противника.

Джерело: Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

“Доброго ранку, незламний народе вільної країни! У окупантів знову палає! Січеславські десантники разом з побратимами з артилерійського підрозділу, влучним пострілом знищили чергову вантажівку противника. Триває чотириста пʼятдесят перша доба героїчного протистояння нашого народу, а окупанти досі не зрозуміли, що на українській землі їх чекає лише смерть! Тікайте, або здавайтеся, ви все одно вже програли! Україну не здолати!”, – йдеться у повідомленні Командування ДШВ ЗСУ.

Зазначимо, що в Україні триває 451-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 202 тисячі російських окупантів.

Також авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім цього, наші воїни знищили 3 крилатих ракети “Калібр”, 18 іранських ударних БпЛА “Shahed”, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК “С-300”.