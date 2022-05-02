Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Зокрема, на відео зафіксовано залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення Головного управління (раніше відоме як ГРУ) Генерального штабу Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку ЗСУ продовжують вести бойові дії. Вони постійно знищують російських окупантів і їх бронетехніку.