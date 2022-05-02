Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Втрати серед особового складу зазнала 24-та окрема бригада. На відео показали знищену техніку ворога.
“Зокрема, на відео зафіксовано залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення Головного управління (раніше відоме як ГРУ) Генерального штабу Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку ЗСУ продовжують вести бойові дії. Вони постійно знищують російських окупантів і їх бронетехніку.
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