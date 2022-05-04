Кілька сотень тимчасово переміщених українців, що були змушені виїхати з України через російське вторгнення, готують колективний позов проти британської міністерки внутрішніх справ Пріті Пател.

Про це повідомляє The Guardian.

Українці скаржаться, що подали заявки на в’їзд до Великої Британії ще кілька тижнів тому, але так і не отримали відповіді. Своєю чергою, у МВС зазначили, що вони схвалили багато віз, але через неназвані причини не повідомили про це заявників.

Згодом британський уряд цю проблему визнав, але після того депутати з усіх палат висловили занепокоєння щодо сімей, які змушені чекати до п’яти тижнів на відповіді про свою заявку. Натомість пообіцяли зробити процес ще швидшим.