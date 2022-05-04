Про це повідомляє The Guardian.
Українці скаржаться, що подали заявки на в’їзд до Великої Британії ще кілька тижнів тому, але так і не отримали відповіді. Своєю чергою, у МВС зазначили, що вони схвалили багато віз, але через неназвані причини не повідомили про це заявників.
Згодом британський уряд цю проблему визнав, але після того депутати з усіх палат висловили занепокоєння щодо сімей, які змушені чекати до п’яти тижнів на відповіді про свою заявку. Натомість пообіцяли зробити процес ще швидшим.
“У відповідь на варварське вторгнення Путіна ми запустили одну з найшвидших і найбільших візових схем в історії Великої Британії. Вже видано понад 86 тисяч віз, щоб українці могли жити та працювати у нас”, – заявив речник Даунінг-стріт.
- Нагадаємо, санкції, про які оголосила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, призведуть до припинення доступу Росії до бухгалтерських, управлінських консультацій та PR-послуг Великобританії.
- Також Велика Британія передасть Україні 13 броньованих машин для евакуації цивільних з “гарячих точок”, зокрема на Донеччині та Луганщині.