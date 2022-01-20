Про це повідомили на сторінці 26-тої Української антарктичної експедиції у Faceboк.
Напередодні свята акваторія біля станції “Академік Вернадський”якраз звільнилася від льоду, хоча до цього кілька місяців все навкруги було вкрите крижинами. Полярники кажуть, що кількість льоду цього року була рекордною.
Пірнали в ополонку українські “моржі” не самі, а з іноземними колегами.
Компанію склали французькі науковці нещодавно прибули на українську антарктичну станцію, щоб вивчати зміни клімату та вплив людської діяльності на екосистеми Антарктики.
Пірнальників також супроводжували пінгвіни.
- Нагадаємо, за повідомленням Національного антарктичного наукового центру, наприкінці грудня біля станції були постійні хуртовини. Сніговий покрив став рекордним за останні 20 років, а 24 і 25 грудня його висота досягла трьох метрів. Після Нового року снігопади майже вщухли, але перед полярниками постало питання прибирання снігу, щоб станція могла функціонувати.
- Українські зимівники на станції “Академік Вернадський”, попри перебування далеко від дому та родин, також відсвяткували Різдво. Кухар української експедиції приготував святковий стіл, а колядниками стали пінгвіни.