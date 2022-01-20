Про це повідомили на сторінці 26-тої Української антарктичної експедиції у Faceboк.

Напередодні свята акваторія біля станції “Академік Вернадський”якраз звільнилася від льоду, хоча до цього кілька місяців все навкруги було вкрите крижинами. Полярники кажуть, що кількість льоду цього року була рекордною.

Фото зі сторінки “26-та Українська антарктична експедиція” у Facebook

Пірнали в ополонку українські “моржі” не самі, а з іноземними колегами.

Компанію склали французькі науковці нещодавно прибули на українську антарктичну станцію, щоб вивчати зміни клімату та вплив людської діяльності на екосистеми Антарктики.

Пірнальників також супроводжували пінгвіни.

Фото зі сторінки “26-та Українська антарктична експедиція” у Facebook