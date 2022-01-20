Про це повідомили на сторінці 26-тої Української антарктичної експедиції у Faceboк.

Напередодні свята акваторія біля станції “Академік Вернадський”якраз звільнилася від льоду, хоча до цього кілька місяців все навкруги було вкрите крижинами. Полярники кажуть, що кількість льоду цього року була рекордною.

Пірнали в ополонку українські “моржі” не самі, а з іноземними колегами.

Компанію склали французькі науковці нещодавно прибули на українську антарктичну станцію, щоб вивчати зміни клімату та вплив людської діяльності на екосистеми Антарктики.

Пірнальників також супроводжували пінгвіни.