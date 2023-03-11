Відповідну заяву опублікувала коаліція “Україна. П’ята ранку” у Facebook.

Нагадаємо, що 10 березня на офіційному сайті Слідчого комітету Російської Федерації була оприлюднена інформація щодо засудження трьох українських військовополонених. Відтак, так званий “суд” на тимчасово окупованій території Луганської області засудив до 13 років ув’язнення українського правозахисника та журналіста, військовослужбовця 210 спеціального окремого батальйону “Берлінго” Збройних сил України Максима Буткевича.

Крім того, у Донецькій області “засудили” Владислава Шеля та Віктора Похозея, на момент потрапляння до полону – військовослужбовців полку “Азов” – до 18,5 і 8,5 років ув’язнення.

У заяві коаліції “Україна. П’ята ранку” зазначається, що правозахисники впевнені, що ці судилища спрямовані на внутрішню російську аудиторію та не мають жодної юридичної сили з точки зору стандартів правосуддя. Натомість вони вкотре доводять, що російська влада та підконтрольні їй структури на тимчасово окупованих територіях України чинять воєнні злочини проти військовополонених.

Адже так звані “судові процеси” проти українських військовослужбовців відбуваються у закритому режимі, з порушенням усіх можливих стандартів правосуддя і здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями.

Відтак, правозахисники розповіли, що з 2014 року на тимчасово окупованих територіях України була поширена практика засудження військовополонених за звинуваченнями у “диверсійній діяльності”, “незаконному захопленні влади”, “тероризмі” тощо. Відомі випадки “вироків” окупаційними судами – від восьми до 30 років ув’язнення. Крім того, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які від моменту захоплення перебувають під ефективним контролем РФ, почали впроваджувати практику застосування смертної кари.

У заяві мовить про те, що РФ та підконтрольні їй формування, створюючи “законодавчу” базу для своєї так званої “правової системи”, спирались на законодавство Росії та законодавство колишнього Радянського Союзу. Відтак, “судова” система квазіреспублік надалі залишається повністю залежною від очільників окупаційних адміністрацій і функціонує як частина виконавчої влади.

Зокрема, створена так звана “судова” система не забезпечує належне здійснення правосуддя і не дотримується принципів справедливості, законності, правової визначеності тощо. І сьогоднішні вироки трьом українським військовополоненим це ще раз доводять.

“Коаліція наголошує, що порушення права військовополонених на справедливий судовий процес є воєнним злочином. Така практика також заборонена Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод та загальноприйнятими міжнародними нормами розслідування кримінальних правопорушень”, – йдеться у заяві правозахисників.

А також зазначається, що додатковим свідченням абсурдності цих “судових процесів” є зміст обвинувачень, висунутих Максиму Буткевичу, відомому правозахиснику, який сповідує принципи прав людини і міжнародного гуманітарного права.

“Всім, хто знає Максима, очевидно, що його “зізнання” у жорстокому поводженні з цивільними, яке зафільмували російські слідчі, не мають нічого спільного з реальністю і були дані під тиском та, ймовірно, фізичним насиллям. Натомість чергова новина про засудження українських військовополонених повинна спонукати міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з вимогою гуманного поводження з військовополоненими, активізувати зусилля Міжнародного Комітету Червоного Хреста задля надання доступу до них та моніторингу умов їхнього утримання, а також швидшого звільнення всіх утримуваних Росією осіб – як військових, так і цивільних громадян України”, – наголосили українські правозахисники.

Довідково. Коаліція “Україна. П’ята ранку” — об’єднання з більш ніж 30 громадських організацій, які мають досвід документування міжнародних злочинів, порушень прав людини, вчинених на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополь, частин Донецької та Луганської областей з 2014 року.